Производитель сыра «Бель Шостка Украина» сократил убыток на 23%

Один из крупнейших в Украине производителей сыра «Бель Шостка Украина» в 2012 году сократил чистый убыток до 60,7 млн грн, что на 22,5% меньше, чем в 2011 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, нераспределенный убыток предприятия в прошлом году вырос до 196,4 млн грн с 138,9 млн грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 9,9% - до 86,2 млн грн. Долгосрочные обязательства «Бель Шостка Украина» в 2012 году составили 121 тыс. грн, тогда как в 2011 году компания долгосрочных обязательств не имела. Текущие обязательства по итогам прошлого года сократились в 2,6 раза - до 105,1 млн грн.

Активы компании сократились до 309,3 млн грн в 2012 году с 342,9 млн грн в 2011 году.

На собрании акционеров, которое состоится 19 апреля, среди прочих будет рассмотрен вопрос о распределении убытков.

Справка УНИАН. «Шосткинский молочный комбинат» был построен в 1981 году. В 2007 году его приобрела французская группа Bel. На украинском рынке продукция компании представлена торговыми марками «Шостка» и «Весела Корівка».