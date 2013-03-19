Новым гендиректором «Конти» стал Андрей Родионов

Генеральным директором одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине объединения «Конти» назначен Андрей Родионов, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, до этого А.Родионов занимал руководящий пост в мясоперерабатывающей группе компаний «Царицыно».

Напомним, 7 марта на собрании акционеров компании было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Олега Логвинова.

Справка УНИАН. Компания «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входят АО «ПО «Конти» и ЗАО «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и две кондитерские фабрики в г. Курск – в России.

Основные ТМ группы «Конти»: AMOUR (шоколад в ригелях Dolci и шоколадная плитка AMOUR, шоколадные конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».

Производственное объединение «Конти» в 2012 году увеличило чистую прибыль в 4,6 раза по сравнению с 2011 годом – до 268,3 млн грн.