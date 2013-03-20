«КрафтФудз Украина» в прошлом году увеличила прибыль на 26%

Компания «КрафтФудз Украина», один из лидеров по производству кондитерских изделий и снеков в Украине, в 2012 году увеличила чистую прибыль на 26% - до 453 млн грн с 360 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия в 2012 году выросла на 12% - до 2,2 млрд грн. Дебиторская задолженность предприятия по итогам 2012 года выросла на 4,2% - до 623,6 грн. Текущие обязательства компании сократились на 7% - до 870,3 млн грн, при этом предприятие не имеет долгосрочных обязательств.

Справка УНИАН. «КрафтФудз Украина» работает в Украине с 1995 года.

Компания является одним из крупнейших производителей в Украине в категориях кофе, соленые снеки, печенье, шоколад, жевательная резинка и леденцы.

В состав компании входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и Вышгородский филиал по производству картофельных чипсов (Киевская обл.).

Продукция компании представлена брендами Jacobs, Carte Noire, «Корона», Milka, «Мишка «Барни», Oreo, TUC, «Люкс», Halls, Dirol, Picnic, Tassimo и «BelVita. Добрий ранок!».