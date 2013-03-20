Оптимальные сроки сева яровых будут сокращены из-за непогоды

Оптимальные сроки сева яровых культур будут сокращены из-за неблагоприятных погодных условий, в связи с чем аграриям необходимо максимально сконцентрировать материальные ресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк на брифинге в среду.

«Погодные условия приостановили динамику проведения весенне-полевых работ. Большой тревоги это не вызывает, но происходит задержка проведения полевых работ. Необходимо мобилизироваться и провести эти работы в более сжатые сроки», - сказал Н.Присяжнюк.

По информации министра, к 19 марта аграрии засеяли яровыми культурами 480 тыс. га, тогда как аналогичную дату 2012 года было засеяно 0,4 тыс. га. Сегодня посевная продолжается в Одесской области (засеяно 141 тыс. га), Херсонской (131 тыс. га), Николаевской (63,3 тыс. га), Запорожской (40 тыс. га), Днепропетровской (7 тыс. га) и Донецкой (3,7 тыс. га) областях. При этом в Крыму завершен сев ранних яровых, ими засеяно 92 тыс. гак.

Н.Присяжнюк также проинформировал, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 91,6% площадей под озимыми. Прогноз пересева не изменился и составляет 300-500 тыс. га.

Кроме того, по словам Н.Присяжнюка, подкормка озимых осуществлена на площади 4,8 млн. га, что составляет 59% от прогноза. При этом аграрии обеспечены минеральными удобрениями на 109% от заявленных потребностей. Обеспеченность средствами защиты растений составляет 80% от потребностей.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по состоянию на 18 марта засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 454 тыс. га, что составляет 15% прогнозного показателя посевов. Всего яровыми культурами в 2013 году планируется засеять 8,1 млн га.