На базе Аграрного фонда создадут «Агрофинфонд»

Министерство аграрной политики и продовольствия в рамках «Государственной программы активизации развития экономики в 2013-2014 годах» планирует создать на базе Аграрного фонда ПАО «Агрофинфонд».

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова заместителя директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Сергея Петренко.

«Для укрепления позитивной динамики наращивания производства и экспортного потенциала в 2013-2014 годах планируется ...создание на базе Аграрного фонда публичного акционерного общества «Агрофинфонд»...», − цитирует пресс-служба С.Петренко.

Как сообщали специализированные агроиздания, в том числе АПК-Информ, Минагропрод в концепции комплексной государственной программы реформирования и развития сельского хозяйства Украины в июле 2010 года уже предлагал преобразовать Аграрный фонд и Национальную акционерную компанию (НАК) "Украгролизинг" в "Агрофинфонд" и "Агрофинлизинг" и предоставить им функции инструмента кредитования аграрных предприятий.

Согласно документу, в частности, планировалось преобразовать Аграрный фонд в инструмент краткосрочного кредитования (до одного года) и наполнить его дешевыми финансовыми ресурсами,

Для его финансирования Минагропрод предлагал отменить дотации аграриям, а также упразднить программу удешевления процентных ставок коммерческих банков при привлечении кредитов аграриями.

Справка УНИАН. Аграрный фонд, созданный в 2005 году, выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.