«Карлсберг Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 6,2%

Крупный производитель пива компания «Карлсберг Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль до 512,9 млн грн с 483 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия в 2012 году выросла на 14% - до 3,3 млрд грн.

Дебиторская задолженность компании по итогам 2012 года сократилась на 15% - до 332,9 млн грн.

Текущие обязательства сократились на 3,2% - до 672,8 млн грн. При этом предприятие закрыло все долгосрочные обязательства в 2012 году. В 2011 году их сумма составляла 141,2 млн грн.

Справка УНИАН. Собственником Carlsberg Ukraine является Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных групп в мире.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В Украине компания представляет бренды "Славутич", "Львивське", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, "Арсенал", "Хмильне", "Квас Тарас", Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

По итогам 2011 года Carlsberg стала вторым по величине игроком рынка пива в Украине с долей, по данным ACNielsen, 28,8%. В сегменте кваса она занимает 35,8% рынка в натуральном выражении.