Одесский завод шампанских вин в 2012 году сократил чистый убыток на 52,7%

«Одесский завод шампанских вин» по итогам 2012 года сократил чисты убыток до 19,5 млн грн, что на 52,7% меньше, чем в 2011 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, нераспределенный убыток предприятия в прошлом году вырос на 30,2% по сравнению с результатами 2011 года - до 84,2 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность увеличилась до 64,4 млн грн в 2012 году с 49,9 млн грн в 2011 году. Текущие обязательства компании по итогам прошлого года сократились до 12,4 млн грн, что в 7,2 раза меньше, чем в 2011 году.

Активы предприятия в 2012 году составили 140,8 млн грн против 126,8 млн грн в 2011 году.

На собрании акционеров компании, которое состоится 25 апреля, будет, в частности, рассмотрен вопрос о погашении (распределении) убытков предприятия.

Справка УНИАН. «Одесский завод шампанских вин» – один из лидеров отраслевого рынка. Производит 34 вида продукции ТМ «Одесса», ТМ «L'Odessika» и ТМ «Henri Roederer». С 2009 года завод шампанских вин входит в международную группу компаний «Gruppo CAMPARI».

По итогам 2011 года предприятие увеличило чистый убыток в 8 раз по сравнению с 2010 годом до 37,1 млн грн.