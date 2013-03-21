Минагропрод прогнозирует увеличение экспорта зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) вырастет до 24,4 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

«Прогноз экспорта зерна до конца текущего маркетингового года мы увеличили до 24,4 млн тонн. И в основном это произошло за счет увеличения прогноза экспорта кукурузы. Ее отечественные аграрии могут поставить на внешние рынки еще 3,6 млн тонн в дополнение к экспортируемым на сегодня 10,4 млн тонн», - сказано в пресс-релизе со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По состоянию на 19 марта экспортный потенциал пшеницы ожидается на уровне 6,4 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, ржи и других зерновых - около 640 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.Присяжнюк заявил, что экспорт кукурузы в текущем МГ на внешние рынки может достичь 14 млн тонн.

Справка УНИАН. По данным Минагропрода, Украина в текущем МГ уже экспортировала 19 млн тонн зерновых, в том числе 6,2 млн тонн пшеницы, свыше 2 млн тонн ячменя и 10,1 млн тонн кукурузы.

В 2012 году урожай зерновых в Украине составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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