Янукович уволил Чужмира с должности замминистра агрополитики
16:47, 21 марта 2013Агро
0
Президент Виктор Янукович освободил от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Михаила Чужмира.
Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, Михаил Чужмир был назначен В.Януковичем на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата в сентябре 2012 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter