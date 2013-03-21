Янукович уволил Чужмира с должности замминистра агрополитики

Президент Виктор Янукович освободил от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Михаила Чужмира.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Михаил Чужмир был назначен В.Януковичем на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата в сентябре 2012 года.