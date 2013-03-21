Аграрии в случае отмены налоговых льгот потеряют 19 млрд грн – УКАБ

Если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа.

«В случае отмены фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот на налог на добавочную стоимость потери для сельхозпроизводителей составят около 19 млрд грн. Это больше, чем половина тех доходов, которые получают сельхозпроизводители», - подчеркнул В.Лапа.

По его словам, налоговые льготы, которые действуют в Украине с 1998 года, являются основным фактором государственного влияния, который привел к существенному росту промышленного производства на протяжении 2000-2012 годов.

Кроме того, В.Лапа отметил, что ликвидация льготного налогообложения повлечет за собой увеличение количества убыточных сельхозпредприятий.

«Если сейчас в Украине количество убыточных сельхозпредприятий составляет 17-30%, то в случае отмены налоговых льгот это количество вырастет до 50%», - сказал эксперт.

Представители аграрных ассоциаций, которые также принимали участие в пресс-конференции, сообщили, что направят письмо к Президенту Украины Виктору Януковичу и Главе Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой посодействовать сохранению льготных режимов налогообложения сельхозпроизводителей.

Справка УНИАН. В Украине льготным режимом налогообложения пользуются 15,7 тыс. аграриев, что составляет 7,5% общего количества плательщиков НДС.