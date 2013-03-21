Азаров назвал первоочередной задачей проведение весенне-полевых работ в сжатые сроки

Из-за неблагоприятных погодных условий проведение весенне-полевых работ в максимально сжатые сроки является для аграриев задачей номер один.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 21 марта премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании совета регионов при президенте Украины.

«Задерживается приход весны. До 30 марта тепла не будет. Задерживается начало весенне-полевых работ. Однако, поскольку баланс температур отрицательный - лето будет жарким. Стало быть, задача номер один - провести весенне-полевые работы в максимально сжатые сроки», - сказал Н.Азаров.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, из-за неблагоприятных погодных условий оптимальные сроки сева яровых культур сократятся, в связи с чем аграриям необходимо максимально сконцентрировать материальные ресурсы. Н.Присяжнюк также отметил, что погодные условия приостановили динамику проведения весенне-полевых работ.

При этом значительное снижение температуры воздуха, которое наблюдалось 15-17 марта в западных и центральных областях Украины, не повлияло на состояние озимых зерновых.

К 19 марта аграрии засеяли яровыми культурами 480 тыс. га, тогда как аналогичную дату 2012 года было засеяно 0,4 тыс. га.

Всего в 2013 году яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 8,1 млн га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аграрии в случае отмены налоговых льгот потеряют 19 млрд грн – УКАБ