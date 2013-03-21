УКАБ: агрохолдинги отказываются возделывать земли из-за нерентабельности

Аграрные холдинги отказываются возделывать земли в Херсонской, Запорожской, Кировоградской областях и в Автономной Республике Крым из-за нерентабельности производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг, 21 марта, сообщил президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса.

«В Херсонской, Кировоградской, Запорожской областях земли никому не нужны – ни фермерам, ни холдингам, потому что сейчас там огромные проблемы с оплатой аренды земли - арендная плата в этих областях поднялась на 1 200 грн. Сеять никто не планирует, потому что два года подряд это было убыточно в этих регионах», - сказал А.Лисситса.

По данным президента УКАБ, в Херсонской области аграрные холдинги уже отказались от 80 тыс. га земли, однако какие именно предприятия не будут больше возделывать землю в этом регионе, он не уточнил. Такая же ситуация, по словам А.Лисситсы, сложилась и в АР Крым.

Справка УНИАН. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, посевные площади в АР Крым составляют 767,7 тыс. га, в Запорожской области – 1,5 млн га, в Кировоградской – 1,6 млн га, в Херсонской – 1,3 млн га.

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