Янукович назначил 5 членов набсовета Госзембанка

Президент Украины назначил 5 членов наблюдательного совета Государственного земельного банка.

Согласно постановлению №154 от 21 марта 2013 года «О членах наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Государственный земельный банк», в него вошли член Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг Виктор Берлин, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Константин Кривенко, председатель Окружной государственной налоговой службы - центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы Сергей Степенко.

Как отмечается в постановлении, также членами наблюдательного совета были назначены ректор Университета банковского дела НБУ Тамара Смовженко и председатель правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» Игорь Якубович, но занять назначенные должности они могут по согласованию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ранее произвел назначение наблюдательного совета Госзембанка. Согласно постановлению №134 от 4 марта 2013 года, в него вошли директор департамента финансово-кредитной политики и бухучета Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов, первый заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Артем Кадомский, директор департамента долговой и международной финполитики Министерства финансов Галина Пахачук, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень и директор департамента обеспечения деятельности министра финансов Роман Чуприненко.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

Согласно законодательству, в состав набсовета государственного банка входят члены, назначенные Верховной Радой, Президентом и Кабмином.