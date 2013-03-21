Рада отклонила закон о государственной поддержке сельского хозяйства

Верховная Рада отклонила Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" с предложениями Президента Украины от 6 августа (№0980).

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение Президента отклонить данный закон проголосовали 206 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты не смогли преодолеть вето Президента 9 голосами из 376 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

В результате закон считается отклоненным.

Как отмечается в заключении Главного научно-экспертного управления ВР на предложения Президента к соответствующему закону, Президент Украины предлагает отклонить принятый ВР 4 июля Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”.

В частности, это объясняется тем, что предложенный в нем механизм реализации или бесплатной передачи Аграрным фондом объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда определенному поставщику нарушает конституционные принципы конкуренции, противоречит Бюджетному кодексу Украины, содержит риски применения коррупционных схем при распоряжении объектами государственного ценового регулирования и может привести к непрогнозируемым потерям бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно деятельности Аграрного фонда».

Законом предоставлялось право Аграрному фонду осуществлять реализацию или бесплатную передачу объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда определенному заемщику (сельскохозяйственному товаропроизводителю /товаропроизводителю).

При этом это разрешалось делать исключительно в связи с истечением установленного срока хранения объектов государственного ценового регулирования, а также возникновением обстоятельств, которые могут привести к порче или ухудшению их качества до истечения срока хранения, при условии одновременной или следующей поставки в государственный интервенционный фонд того же количества и качества объектов государственного ценового регулирования в установленном Кабинетом министров порядке.

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