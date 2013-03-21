Янукович: доходы сельских бюджетов можно увеличить за счет повышения аренды земли для крупных предприятий

Президент Украины Виктор Янукович считает, что доходы бюджетов в сельской местности можно увеличить за счет повышения арендной платы за использование сельскохозяйственных земель для крупных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета регионов сегодня.

“Среди базовых приоритетов государственной политики есть рост доходов и качества жизни на селе. Этому должно способствовать увеличение арендной платы за использование земли крупными предприятиями - арендаторами”, - сказал В.Янукович.

Президент обратил внимание на то, что сегодня неотложным является решение проблем жителей сельской местности.

Он напомнил, что в Украине более 28 тысяч населенных пунктов, в которых проживает почти треть граждан государства.

“Сегодня я обращаю внимание правительства, что уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на 35% ниже, чем заработной платы в целом по Украине, среди хронических проблем села низкие показатели уровня жизни, небольшие доходы, устаревшая инфраструктура”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня очень важным являются рост уровня жизни, рост доходов, развитие инфраструктуры и улучшение доступа к медицинским и образовательным услугам жителями села. “Создание современных условий жизни на селе в социальном, культурном и духовном понимании - это самое первое задание для местной власти”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что этому должны способствовать и комплексные реформы в медицинской и образовательной сфере, которые сегодня проводятся в государстве.

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