ВР отправила на доработку изменения к закону о регулировании закупочных цен на молоко

Верховная Рада направила в Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений на доработку закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно регулирования закупочных цен на молоко" с предложениями Президента Украины от 3 июля (№0981).

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение Президента отклонить данный закон проголосовали 126 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также не смогли преодолеть вето Президента к данному закону.

Однако, по предложению председателя комитета Григория Калетника, представителя Президента в Верховной Раде Юрия Мирошниченко и еще ряда народных депутатов, депутаты проголосовали за направление данного закона в соответствующий комитет на доработку. За это решение проголосовали 285 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно регулирования закупочных цен на молоко" Верховная Рада шестого созыва приняла 7 июня 2012 года.

Президент Украины считает, что закон необходимо отклонить. В своих предложениях он отмечает, что ежегодное обязательство Аграрного фонда закупать сырое молоко для осуществления государственных товарных интервенций противоречит здравому смыслу, поскольку из-за ограниченности срока хранения сырого молока осуществление интервенционных операций с ним через Аграрную биржу (как того требует подпункт 9.2.1 пункта 9.2 статьи 9 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины") невозможно.

Также предложенное сокращение срока проведения расчетов будет касаться закупки не только молока и молочных продуктов, но и всех остальных объектов государственного ценового регулипрования, определенных в статье 3 закона "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (к которым относятся, в частности, пшеница твердая и мягкая, зерно смеси пшеницы и ржи (меслин), кукуруза, ячмень, рожь озимая, рожь яровая, горох, гречиха, просо, семена подсолнечника, сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, мука ржаная, мясо и субпродукты убойных животных и птицы, молоко сухое, масло сливочное, масло подсолнечное).

Реализация предлагаемой нормы может привести к значительному ухудшению платежного баланса перерабатывающих предприятий, поскольку технологические условия производства отдельных видов продукции (например, сыров) требуют определенного времени для приобретения товарности.

Следовательно, изменение срока осуществления расчетов между субъектами, которые осуществляют заготовительную деятельность, и поставщиками сельскохозяйственной продукции, которая подлежит государственному ценовому регулированию, создает риск вымывания оборотных средств перерабатывающих предприятий, увеличения их кредиторской задолженности перед банками, уменьшения производства продукции в результате сокращения объемов закупки сырья. Это, в свою очередь, отразится на себестоимости готовой продукции и повлечет повышение цен на продукцию в розничной сети.

Кроме того, отмечает Президент, положение закона о внедрении требования относительно заключения во время осуществления заготовительной деятельности договоров купли-продажи молока и молочных продуктов в письменной форме и об установлении административной ответственности за несоблюдение такого требования противоречит нормам Гражданского кодекса Украины.