Рынок доставки бутилированной воды в Киеве в 2012 году вырос на 70% - эксперты

Рынок доставки бутилированной воды населению Киева в 2012 году увеличился на 70% и составляет около 200 млн литров, а доля домохозяйств, использующих услуги доставки воды домой, выросла на 5 п.п. - до 12%.

Об этом сообщил президент Ассоциации «Бутилированные воды Украины» (АБВУ) Игорь Пастух на круглом столе «Рынок бутилированой воды. Стандраты качества», проходившем в УНИАН.

«Сейчас мы считаем, что рынок реально вырос до 200 млн литров. Если учесть, что цена (за бутыль, которая составляет 18,9 литров - УНИАН) где-то в среднем 30-35 грн, можно получить соответствующую цифру», - сказал И.Пастух.

Как отметил И.Пастух, по результатам проведенных АБВУ исследований, в 2012 году доля опрошенных домохозяйств, пользующихся доставкой бутилированной воды, в прошлом году выросла до 12% с 7% в 2011 году. Кроме того, в 2012 году возрастной диапазон киеявлян, которые заказывают воду с доставкой на дом, расширился до 20-55 лет против 25-45 лет в 2011 году.

Как отметил президент АБВУ, рынок бутилированной воды в Украине значительно вырос до 2008 года и на данным момент не имеет стремительного развития.

«В 2008-2009 годах был спад. После этого мы догнали показатели, но такого сумасшедшего роста, как до 2008 года, нет. Рост рынка составляет 3-5%», - сообщил И.Пастух.

По словам президента ассоциации, при таком объеме общая доля рынка компаний-поставщиков бутилированной воды, входящих в состав АБВУ, составляет около 40-46% из существующих на рынке Украины 200-250 операторов доставки воды.

Как отметила главный технолог одного из крупных производителей бутилированной воды Лилия Яценко, производители воды должны гарантировать качество воды, которую они выпускают.

«Для получения качественного продукта немаловажным является соблюдение всех норм на производстве. Клиент по требованию может получить всю информацию о том, какую воду он пьет», - уточнила технолог, добавив что потребители могут требовать у поставщиков воды сертификат качества по микробиологическим показателям.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции семейный врач и диетолог Борис Скачко, сегодня потребление воды для человека становится все более важным.

«Человек употребляет около 1 тонны воды в год. При этом ее качество очень важно», - сказал Б.Скачко.

По словам медика, если человек пьет меньше нормы желательного потребления воды или не следит за ее качеством, у него может возникнуть или развиться ряд болезней, таких как депрессия, болезни сердца, кожи и т.д.

Справка УНИАН. Ассоциация «Бутилированые воды Украины» существует с 2005 года и объединяет операторов рынка бутилированной воды с доставкой, поставщиков оборудования и дистрибьюторов.

Компании, входящие в состав АБВУ, являются сертифицированными членами Европейской Ассоциации Бутилировщиков (Watercooler Europe).

По состоянию на 2012 г. в компанию входят такие компании, как: "Грайф Украина", "ИДС Аква Сервис", "Небесна Криниця", "Юджин Лтд", "Компания Субос", "Райське джерело", "Чиста вода", "Компания МСТ".