Президент поручил Кабмину поддержать начинающих фермеров

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству в пределах действующих бюджетных программ обеспечить полноценное финансирование мероприятий, направленных на поддержку начинающих фермеров, способствовать созданию и развитию семейных ферм на селе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал на заседании Совета регионов.

«Реализация этих заданий создаст условия для достижения стратегических целей, которыми я считаю повышение товарности сельскохозяйственного производства и обеспечение внутреннего рынка продовольствием высокого качества», - сказал Виктор Янукович.

Он подчеркнул, что только через объединение усилий государства и производителей сельхозпродукции, через развитие кооперации - потребительской, сбытовой, обслуживающей, кредитной, через возрождение предпринимательской активности можно повысить экономическую результативность сельскохозяйственного производства, достичь высоких социальных стандартов жизни на селе.

Глава государства также отметил важность действенной поддержки развития кооперации на селе. «Власть должна гарантировать государственную помощь развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов на этапах их создания», - отметил В.Янукович.

Власть должна гарантировать поддержку на этапе продвижения сельскохозяйственной продукции на рынок, создать благоприятные условия для приближения товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции непосредственно к потребителю, сформировать современные рыночные механизмы, добавил он.

Президент также отметил, что местная власть должна способствовать организации и проведению ярмарок и выставок по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, наладить эффективную работу оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. «Эффективность государственной поддержки села должна быть обеспечена внедрением программно-целевого подхода к развитию сельских территорий», - сказал глава государства.

Он отметил, что приоритеты развития сельских территорий и социально-экономического развития села должны найти отображение в новом проекте Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, а также во время разработки и доработки соответствующих региональных стратегий экономического и социального развития.

«Современное украинское село должно иметь развитую инфраструктуру - платформу для привлечения инвестиций и возрождения предпринимательской активности. Ее неотъемлемой составляющей должна стать комплексная перестройка аграрного рынка, развитие дорог, транспорта, жилищно-коммунальной и инженерной сфер. И это также должно быть приоритетом работы правительства и местной власти», - отметил Президент.

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