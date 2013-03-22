Минагропрод: яровыми зерновыми засеяно 647 тыс. га – 23% от прогноза

Украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми 647 тыс. га, что составляет 23% от прогноза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе в пятницу сообщил директор департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов.

«Посев ранних яровых культур осуществлен на площади 647 тыс. га, или 23% от прогноза», - сказал он.

По его данным, подкормка растений проведена на площади 5,5 млн га.

Б.Ахиджанов напомнил, что на проведение весенне-полевых работ аграриям необходимо 39 млрд грн, что на 1,7 млрд больше, чем в 2012 году. Из этой суммы собственные средства сельхозпроизводителей составляют 31 млрд грн.

Дефицит средств, по его словам, будет покрыт за счет привлечения коммерческих кредитов (3,7 млрд грн), банковских кредитов (3,8 млрд грн) и с заключения форвардных контрактов Аграрным фондом и Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (300 млн грн).

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, из-за неблагоприятных погодных условий оптимальные сроки сева яровых культур сократятся, в связи с чем аграриям необходимо максимально сконцентрировать материальные ресурсы. Н.Присяжнюк также отметил, что погодные условия приостановили динамику проведения весенне-полевых работ.

При этом значительное снижение температуры воздуха, которое наблюдалось 15-17 марта в западных и центральных областях Украины, не повлияло на состояние озимых зерновых.

К 19 марта аграрии засеяли яровыми культурами 480 тыс. га, тогда как аналогичную дату 2012 года было засеяно 0,4 тыс. га.

Всего в 2013 году яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 8,1 млн га.

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