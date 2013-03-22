Украина увеличила экспорт продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины за 2 месяца текущего года экспорт пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, на фоне роста производства, увеличился на 25,7% и составил 1,5 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

«Очень важно, что растет экспорт готовой продукции с добавленной стоимостью. Так, в январе-феврале объемы экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 298,1 миллиона долларов, то есть на 25,7% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Всего, за указанный период экспорт этой продукции составил 1,5 млрд долларов », - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине за 2 месяца текущего года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как отмечает пресс-служба, в январе-феврале наибольший рост показало производство замороженного мяса домашней птицы - на 65,7%, безалкогольных напитков - на 22,9%, фруктовых и овощных соков - на 21,7%. Производство сливочного масла выросло на 15%, свежего творога - на 8,6% .

При этом объем производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за указанный период не указывается.

Справка УНИАН. Объемы реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий по итогам 2012 года увеличились на 9,6% по сравнению с 2011 годом – до 182,3 млрд грн и составили 16,4% от общего объема реализованной промышленной продукции в Украине, что является вторым показателем по стране после металлургического производства.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, по информации Н.Присяжнюка, в 2013 году может вырасти до 22 млрд долларов США.

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