«Галактон» в 2012 году увеличил чистую прибыль в 8,4 раза

Одно из крупнейший молокоперерабатывающих предприятий в Украине «Галактон» по итогам 2012 года нарастило чистую прибыль до 96,4 млн грн, что в 8,4 раза больше, чем в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия в 2012 году выросла на 35,2% - до 302 млн грн.

Дебиторская задолженность компании по итогам 2012 года выросла до 145,1 млн грн с 59,1 млн грн в 2011 году.

Текущие обязательства увеличились на 40,5% - до 141,6 млн грн. При этом долгосрочные обязательства в 2012 году сократились в 11,2 раза - до 5,7 млн грн.

На собрании акционеров, которое состоится 26 апреля, будет, в частности, рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания «Галактон» входит в группу Danonе – мирового лидера по производству молочных продуктов, которая работает в Украине с 1998 года. Компания реализует в Украине ТМ «Актимель», «Активия», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».