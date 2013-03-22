Аграрии не могут привлечь больше 35-38 млрд грн кредитных средств – эксперт

Украинские сельхозпроизводители не могут привлечь более 35-38 млрд грн кредитных средств ввиду отсутствия адекватного залога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в пятницу сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский.

«Максимальный объем кредитных ресурсов, которые наши предприятия могут привлечь, - это 35-38 млрд грн. Это та сумма, на которую у сельхозпредприятий есть залог. Больше, к сожалению, на сегодняшний день эта сумма увеличена быть не может», - отметил А.Ярославский.

По его словам, к концу января 2013 года кредитная задолженность аграрных предприятий составила около 34,2 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, на проведение весенне-полевых работ аграриям необходимо 39 млрд грн, что на 1,7 млрд больше, чем в 2012 году. Из этой суммы собственные средства сельхозпроизводителей составляют 31 млрд грн.

При этом дефицит средств будет покрыт за счет привлечения коммерческих кредитов (3,7 млрд грн), банковских кредитов (3,8 млрд грн) и с заключения форвардных контрактов Аграрным фондом и Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (300 млн грн).

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