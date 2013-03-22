Украинские ветеринары нашли сальмонеллу в польской курятине

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 22 марта приостановила ввоз на территорию страны продукции животноводства польской компании Krak-Tol, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Львовская региональная лаборатория ветеринарной медицины обнаружила в замороженном курином мясе механической обвалки польского производителя сальмонеллу.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина импортировала из Польши товаров на 315,8 млн долл., что на 10,4% выше показателя за 2011 год. Госстат не сообщает о доле мяса и мясных продуктов в общем объеме импорта из этой страны.

Всего же в 2012 году Украина импортировала мяса и мясных субпродуктов из всех стран мира на 722 млн долл., что в 1,5 раза превысило показатели 2011 года.