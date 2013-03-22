Сумма размещения 5-летних евробондов агрохолдинга Бахматюка составила 275 млн долл.

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов «Укрлендфарминг» разместил 5-летние евробонды на сумму 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых, сообщил УНИАН специалист по продажам инвестиционной компании Dragon Capital.

Напомним, что 19 февраля в Dragon Capital сообщили о том, что «Укрлендфарминг» планирует разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11%, однако 21 марта источник на рынке сообщил УНИАН о том, что компания разместила облигации на сумму 250 млн долл. с доходностью 10,875%.

Как сообщал УНИАН,рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций «Укрлендфарминг» рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга, присвоенный выпуску, - «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов - «стабильный».

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др.

Компанию контролирует украинский бизнесмен Олег Бахматюк.