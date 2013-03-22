Госземагентство обещает обнародовать данные о земучастках и результатах торгов

Государственное агентство земельных ресурсов планирует обнародовать на своем сайте информацию о земельных участках, выставляемых на земельные торги, и результаты торгов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такое решение приняла коллегия Госземагентства, определяя основные направления развития земельных отношений и план работы ведомства на 2013 год.

По решению коллегии, планируется обеспечить обнародование 100% информации о земельных участках, зарегистрированных в Государственном земельном кадастре, или правах на них, которые выставлены на земельные торги, и результаты торгов на официальном веб-портале Госземагентства.

Также предусматривается завершение проведения нормативной денежной оценки 100% земель населенных пунктов Украины и обеспечение прозрачности и определенности процедуры согласования и утверждения документации по землеустройству.

При этом планируется создать эффективный механизм оборота земель сельскохозяйственного назначения, усовершенствовать законодательство в сфере земельных отношений, а также создать прозрачные механизмы предоставления сведений из Государственного земельного кадастра, повышения эффективности защиты информации с ограниченным доступом и информационное наполнение Госземкадастра.