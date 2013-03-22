Мироновский хлебопродукт оценил выпуск евробондов на 750 млн долл. по номиналу

Крупнейший производитель мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) оценила выпуск 7-летних евробондов на 750 млн долл. с купоном 8,25% на уровне 100% номинала.

Об этом сказано в сообщении компании на фондовой бирже.

Согласно сообщению, 386 млн долл. из указанной суммы будет направлено на рефинансирование ранее выпущенных 5-летних бондов с купоном 10,25% на сумму 350 млн долл. Остаток суммы будет направлен на финансирование остальных долговых обязательств компании.

Как сообщал УНИАН, МХП приняла решение о рефинансировании 60% своих еврооблигаций, которые были выпущены в 2010 году на сумму 584,8 млн долл. с погашением в 2015 году. На рефинансирование должно быть направлено около 350 млн долл.

7 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов «Мироновского хлебопродукта» рейтинг "B(EXP)".

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.