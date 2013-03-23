Сложные погодные условия ожидают Украину и в воскресенье

Завтра, 24 марта, в большинстве областей Украины удержатся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков ожидается в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях. На остальной территории облачно, снег, мокрый снег, метели, снежные заносы, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях сильные снегопады и сильные метели, на востоке дождь с переходом в снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западной части, порывы 15-22 м/с, ночью в горах Крыма и в Приазовье местами 25 м/с.

Снижение температуры в восточных областях в течение суток до 0-6° мороза, в южной части ночью до 6-11°, днем до 0-5° мороза, на остальной территории ночью до 8-13°, в западных областях до 17-22° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве и Киевской области облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег, метель.

На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.