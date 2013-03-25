Столичная налоговая с начала года выявила контрафактной продукции на 63 млн грн

Государственная налоговая служба Украины в Киеве с начала года выявила и изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 63 млн грн, а также закрыла три подпольных производства ликеро-водочных изделий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

Согласно сообщению, в частности, изъяты 24 тыс. бутылок водки и 5 тыс. литров вина, а также 600 тонн горюче-смазочных материалов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки для подакцизных товаров нового образца - с трехуровневой защитой от подделки. Кроме того, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект, которым предлагается ввести государственную регистрацию оборудования, используемого для производства подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табака.