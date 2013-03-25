Госветфитослужба на прошлой неделе проверила 441 мясоперерабатывающее предприятие

На прошлой неделе сотрудники Государственной ветеринарной службы и сотрудники ветеринарной милиции провели инспекцию на 441 предприятии, занимающемся переработкой мясной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, по результатам инспектирования была приостановлена работа 20 предприятий и ограничен оборот 30,4 тонн продукции животного происхождения сомнительного качества.

В государственный бюджет по результатам проверок было взыскано штрафных санкций на сумму 34,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на территории Украины продлено осуществление мероприятий по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности.