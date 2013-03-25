Существенных осадков на севере и западе Украины на этой неделе не будет – Гидрометцентр

Выпадение значительных осадков на этой неделе в северных и западных районах Украины не прогнозируется, так как балканский циклон, который стал причиной сильных снегопадов, прошедших в 13 областях страны с 22 по 24 марта, вышел за ее пределы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в понедельник сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

«Циклон уже вышел за территорию Украины, и каких-то существенных осадков на территории Украины уже нет. На протяжении ближайших дней в северной части Украины осадков не будет», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, температурный режим в ближайшее время останется низким, однако с 30 марта начнется постепенное потепление, которое с 1 по 2 апреля распространится по всей территории страны. Теплый атмосферный фронт, который пройдет по Украине в это время, будет сопровождаться мокрым снегом, переходящим в дождь.

Напомним, ранее на пресс-конференции Н.Кульбида сообщил, что задержка ярового сева в центральных областях, вызванная неблагоприятными погодными условиями, повлечет за собой сокращение объемов урожая зерна 2013 года на 15-18%.

По его словам, центральные области страны смогут приступить к севу яровых культур не ранее чем через 2-3 недели. Однако директор Гридрометцентра отметил, что при условии благоприятных погодных условий в период вегетации растений потери урожая могут быть несколько уменьшены, однако они все равно будут.