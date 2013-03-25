«Полтавпиво» в 2012 году получило 53 тыс. грн прибыли

Фирма «Полтавпиво» в 2012 году сработала с 53 тыс. грн чистой прибыли, против 7,823 млн грн убытков, полученных годом ранее, говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, по итогам работы в 2012 году активы предприятия составили 102,6 млн грн, основные средства - 76,7 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 13 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ПАО «Фирма «Полтавпиво» увеличило убыток в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом - до 7,421 млн грн.

В ноябре 2011 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ОАО "Ставропольский пивоваренный завод" (Ставрополь, РФ) приобрести контроль над ООО "Эмпориум-П" (Полтава), которому принадлежит 96,39% ПАО "Фирма "Полтавпиво".

Справка УНИАН. ПАО "Фирма "Полтавпиво" создано на базе Полтавского пивзавода, который был построен в 1965 году. Завод производит пиво под брендом «Полтава».