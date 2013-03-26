В России проблемы с регистрацией грузинских вин и минеральной воды

Только два грузинских винзавода и два производителя минеральной воды из 40 предприятий, допущенных к регистрации продукции в РФ по итогам первой проверки Роспотребнадзора, предоставили документы и образцы продукции, сообщила во вторник пресс-служба российского ведомства.

Первый этап инспекции проходил с 25 февраля по 1 марта, по его итогам 36 алкогольных предприятий и четыре производителя минеральной воды получили возможность зарегистрировать свою продукцию для продажи в РФ. Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщал, что у грузинской стороны возникли проблемы с получением виз для поездки в Россию с целью регистрации образцов продукции. После этого Роспотребнадзор обратился в МИД РФ с просьбой решить этот вопрос.

"На государственной регистрации находятся документы и образцы бутилированной винодельческой продукции от двух грузинских производителей и двух грузинских производителей минеральной воды из числа тех, которые по результатам первой поездки экспертов Роспотребнадзора могли представить документацию и образцы продукции для прохождения процедуры государственной регистрации", - говорится в релизе.

Как сообщал УНИАН, ввоз на российский рынок грузинских вин и минеральной воды был запрещен весной 2006 года. Это произошло на фоне обострения грузино-российских отношений, официальной причиной запрета было названо низкое качество грузинской продукции. В Грузии это решение называли политически мотивированным.

20 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.

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