«Укрэксимбанк» открыл кредитные линии на 232 млн грн для компании «Галичина»

«Укрэксимбанк» открыл две кредитные линии для молочной компании «Галичина» на общую сумму 232 млн грн.

Об этом компания «Галичина» сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на основании подписанного сторонами 20 марта кредитного договора, «Укрэксимбанк» открыл компании «Галичина» мультивалютную невозобновляемую кредитную линию на 201 млн грн под 20% годовых в гривне и 11% - в долларах США сроком на 60 месяцев, а также возобновляемую кредитную линию на 31 млн грн под 20% годовых сроком на 12 месяцев. Общий лимит задолженности с учетом обеих кредитных линий установлен на уровне 350 млн грн.

Компания намерена использовать кредитные средства для рефинансирования текущей задолженности перед «ВТБ Банком» на сумму 71 млн грн и 11,88 млн долл., выкупа облигаций на 35,18 млн грн и пополнения оборотных средств на 31 млн грн.

Справка УНИАН. Крупный украинский производитель молочной продукции «Галичина» работает на рынке Украины с 1998 года. Основным видом деятельности компании является производство и реализация цельномолочной продукции, а также сухого молока и масла под торговыми марками «Галичина», «Мои коровки», «Молочна родина».

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины), входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, работает на рынке Украины с 1992 года, на 100% находится в собственности государства.