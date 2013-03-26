Industrial Milk Company распределит прибыль за прошлый год на собрании акционеров 24 апреля

Варшава. Акционеры одного из крупнейших в Украине производителей молока компании Industrial Milk Company S.A. намерены распределить прошлогоднюю прибыль на своем собрании 24 апреля.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой бирже, на которой с мая 2011 года котируются ее бумаги.

IMC 24 апреля в Люксембурге, где зарегистрирована компания, намерена провести два собрания акционеров, в том числе, одно чрезвычайное, на котором решить вопрос о создании авторизованного акционерного капитала в 20 тыс. евро.

На обычном собрании акционеры также планируют утвердить отчеты за прошлый год, освободить от ответственности правление за отчетный период и подтвердить мандаты его членов.

Как сообщал УНИАН, в феврале аналитики брокерской компании польского отделения ING ухудшили прогноз чистой прибыли Industrial Milk Company в прошлом году - из-за слабых продаж во второй половине года - до 21 млн с прогнозируемых ранее 30,9 млн долл.

Компания пока не публиковала результатов за весь 2012 год, а за первые три квартала IMC увеличил чистую прибыль на 4% - до 20,6 млн долл. при росте выручки в 3,7 раза - до 54,3 млн долл.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году Industrial Milk Company, кроме производства молока, занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур. По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.

Компания, которая на конец сентября прошлого года оценивала свои активы в 208,5 млн долл., стоила на Варшавской фондовой бирже в понедельник,25 марта, около 147 млн долл.

По последним данным, 59,08% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ «Российскому коммерческому банку», 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.