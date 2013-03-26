Алкоголь и сигареты снова подорожают

Кабинет министров Украины решил ввести с 1 мая акцизные марки нового образца на алкоголь и сигареты, повысив их стоимость в 2,6 раза.

Эта норма закреплена постановлением Кабмина №188 от 13 марта 2013 года.

Согласно постановлению, стоимость акцизной марки на алкоголь вырастет до 0,27 грн за шт. с действующих 0,103 грн за шт., а для табачных изделий эта сумма увеличится до 0,142 грн за шт. против 0,055 грн за шт.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым, в том числе, предполагается повышение ставки акциза на пиво с 1 января 2013 года до 0,87 грн за литр.

Документ также предусматривает повышение ставки акциза на крепленые вина до 2,51 грн/л с 2,33 грн/л, игристые вина - до 3,65 грн/л с 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л с 0,46, спирт этиловый концентрацией спирта 80 об. % и более - до 49,49 грн за литр 100% спирта с 45,87.