УКАБ: растениеводам нужно 150 млрд грн капинвестиций на внедрение современных технологий

Украинским растениеводам для внедрения современных технологий, позволяющих конкурировать с иностранными производителями на внешних рынках, необходимы капитальные инвестиции в размере 150 млрд грн, считают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Согласно пресс-релизу ассоциации, внутренние финансовые источники не могут обеспечить указанный объем финансирования, поэтому аграриям необходимо привлекать капитал на мировых рынках.

Кроме того, в УКАБ считают, что объемы финансирования, которые рассчитываются как потребности для проведения полевых работ, не учитывают капитальных инвестиций, необходимых для технико-технологического переоснащения производства.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, для проведения весенне-полевых работ в 2013 году аграриям необходимо 39 млрд грн, что на 1,7 млрд больше, чем в 2012 году. Из этой суммы собственные средства сельхозпроизводителей составляют 31 млрд грн.

Дефицит средств может быть покрыт за счет привлечения коммерческих кредитов (3,7 млрд грн), банковских кредитов (3,8 млрд грн) и средств от заключения форвардных контрактов Аграрным фондом и Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (300 млн грн).

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