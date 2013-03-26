«Укрлендфарминг» планирует до 2016 года увеличить земельный банк на 42,3%

Крупнейший агрохолдинг в Украине «Укрлендфарминг» планирует до 2016 года увеличить земельный банк до 757 тыс. га, что на 42,3% больше, чем компания контролировала к концу 2012 года.

Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций холдинга, находящемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, увеличивать земельный банк «Укрлендфарминг» планирует в основном за счет приобретения других сельскохозяйственных предприятий.

В проспекте эмиссии также сообщается, что в прошлом году территория земельных участков, контролируемых компанией, увеличилась на 4,7% до 532 тыс. га, из которых в обработке находилось 443,2 тыс.га. В текущем году холдинг будет возделывать 505 тыс. га земли.

Валовой сбор зерновых в компании в 2012 году составил 1,89 млн тонн, что на 1% больше, чем в 2011 году. Урожай кукурузы вырос до 1,39 млн тонн против 1,37 млн тонн в 2011, валовой сбор пшеницы сократился на 7,1% до 409 тыс. тонн, а урожай ячменя составил 84 тыс. тонн, что на 35,7% меньше, чем в 2011 году. Кроме того, в прошлом году урожай сахарной свеклы составил 1,6 млн тонн против 1,8 млн тонн в 2011 году.

В документе также отмечено, что по итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Компанию контролирует украинский бизнесмен Олег Бахматюк.