Аграрная биржа проведет очередные торги 10 апреля

Аграрная биржа проведет очередные торги в электронной системе 10 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, по результатам обсуждения условий торговли на Аграрной бирже для упрощения условий участия в торгах руководство биржи приняло решение снизить размер гарантийного обеспечения и разделить процедуру его внесения на два этапа.

«Мы стараемся максимально пойти навстречу аграрному бизнесу, и поэтому снижаем размер гарантийного обеспечения», - цитирует пресс-служба директора Аграрной биржи Александра Марюхнича. По его словам, данное решение было инициировано самими аграриями и проанализировано специалистами биржи.

Как сообщал УНИАН, Аграрная биржа Украины 5 декабря 2012 г. провела первые торги в электронной торговой системе (ЭТС), по итогам которых было заключено 11 договоров на общую сумму более 2,4 млн грн.

На вторых торгах биржи 22 января т.г. было реализовано 225 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда из запланированных 300 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственная аграрная биржа была создана в 2005 году с целью развития рынка сельскохозяйственной продукции.

Кабинет министров на заседании 31 октября 2012 года принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции на Аграрной бирже и других товарных биржах, сертифицированных в установленном законодательством порядке.