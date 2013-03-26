Агрохолдинг «Авангард» планирует увеличить производство яиц на 37%

Один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине промышленная группа «Авангард» в 2013 году намерена увеличить производство яиц до 8,6 млрд шт, что на 36,5% больше, чем в 2011 году, говорится в презентационных материалах компании.

Компания также планирует увеличить поголовье кур-несушек в 2013 году на 23,3% по сравнению с 2012 годом - до 30,1 млн штук. При этом «Авангард» в нынешнем году собирается завершить строительство птицефабрик «Авис» (Хмельницкая обл.) и «Чернобаевское» (Херсонская обл.).

В материале уточняется, что второй этап строительства птицефабрики «Авис» планируется закончить в первой половине 2013 года, после чего комплекс выйдет на полную мощность – 5,2 млн кур-несушек. При этом введение в эксплуатацию на базе «Ависа» первой очереди биогазового завода запланировано на декабрь 2013 года, второй – на декабрь 2014 года.

В 2013 году «Авангард» также намерен увеличить мощности птицекомплекса «Чернобаевское». На первом этапе планируется открытие площадок по содержанию 1,26 млн кур-несушек (первое полугодие), а на втором – открытие площадок по содержанию 2,97 млн голов птицы. Введение в эксплуатацию биогазового завода, как и на «Ависе», запланировано на декабрь 2013 года (первая очередь) и декабрь 2014 года (2 очередь).

Кроме того, группа планирует увеличить мощности по переработке яиц на заводе «Имперово Фудз» - до 10 млн шт. в сутки в конце года с 6 млн шт в сутки в марте.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» в 2012 году увеличил объем продаж яиц на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук. Поголовье кур-несушек выросло на 11% по сравнению с 2011 годом – до 22,8 млн.

По итогам 2012 года «Авангард» увеличил чистую прибыль до 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год.