Миндоходов выступает за дифференцированный сельхозналог вместо льгот по НДС

Министерство доходов и сборов Украины выражает обеспокоенность участившимися случаями злоупотреблений при использовании налоговых льгот в аграрной сфере и называет введение дифференцированного сельскохозяйственного налога(в зависимости от вида деятельности) одним из основных способов достижения финансовой стабильности в отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В Миндоходов отметили, что в 2012 году льготным режимом налогообложения, предусматривающим право производителя не платить налог на добавленную стоимость, а оставлять его для собственных финансовых нужд, воспользовались 16 тыс. сельхозпроизводителей. Общий объем невыплаченного налога, оставшегося в распоряжении аграриев, составил 14,7 млрд грн. «Кроме того, для выплаты компенсации товаропроизводителям за проданные молоко и мясо в живом весе на перерабатывающие предприятия на специальные счета, открытые в органах Госказначейства, было перечислено 1,1 млрд грн налога на добавленную стоимость», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, отмечают в министерстве, несмотря на столь существенные государственные преференции, экономической стабильности в отрасли так и не достигли. «Главной причиной тому является использование сельхозпредприятий в схемах уклонения от уплаты налогов, позволяющих сокращать поступления по налогу на добавленную стоимость предприятиям других отраслей», - говорится в сообщении.

В доказательство приведены примеры уклонения от уплаты налогов. В частности, зарегистрированное в Киеве предприятие в ноябре-декабре 2012 года и в январе 2013 года поставляло продукции на 220,9 млн грн и одновременно выписывало налоговые накладные частному предприятию во Львовской области, сформировав, таким образом, налоговый кредит в размере 44,2 млн грн. Подобными же махинациями занималось предприятие в Днепропетровской области: при общем обороте в 58,8 млн грн, налоговый кредит другим предприятиям составил 11,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. Инвентаризировать систему налоговых льгот и дотаций рекомендовала также миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине в январе-феврале 2013 года. В начале марта 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко сообщил, что межведомственная комиссия в составе специалистов Миндоходов, Минфина и Минэкономразвития анализирует эффективность предоставления льгот.

Объем налоговых льгот, заложенный в государственный бюджет на 2013 года составляет 70 млрд грн.