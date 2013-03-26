Fitch присвоило евробондам «Укрлендфарминга» рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "B" 5-летним евробондам, выпущенным вертикально интегрированным агрохолдингом «Укрлендфарминг» на сумму 275 млн долларов с купоном 10,875%, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Рейтинг возвратности активов установлен на уровне "RR4". Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте установлен на уровне «В+», а национальный рейтинг – «AA+(ukr)». Прогнозы по всем рейтингам стабильные. Рейтинг «В» отражает риски суверенного рейтинга Украины.

При этом Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов - «стабильный».

Как сообщал УНИАН, 22 марта агрохолдинг «Укрлендфарминг» разместил 5-летние евробонды на сумму 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11%.

Ранее рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций «Укрлендфарминг» рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга - «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др. Компанию контролирует украинский бизнесмен Олег Бахматюк.