Агрохолдинг «Мрия» в прошлом году увеличил прибыль на 16%

Один из крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. со 150 млн долл. в 2011 году.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году.

Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBITDA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

В 2012 году краткосрочные обязательства компании выросли на 55% - до 175,3 млн долл., а долгосрочные – на 9,7%, и составили 261 млн долл.

Стоимость активов агрохолдинга по состоянию на конец 2012 года увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,1 млрд долл. на конец 2011 года.

Компания в 2012 году увеличила мощности хранения зерновых и масличных в 2 раза - до 820 тыс. тонн и более чем в 3 раза увеличила мощности для хранения картофеля - до 116 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в конце января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) до уровня «В» с «В-». Fitch Ratings также повысило национальный долгосрочный рейтинг агрохолдинга до уровня «A-(ukr)» с «BBB+(ukr)», прогноз «стабильный».

Кроме того, агентство повысило рейтинг пятилетних долговых ценных бумаг агрохолдинга, выпущенных на сумму 250 млн долл. США, до уровня «B» с «B-» при рейтинге возврата актива «RR4».

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды в долларах США на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.