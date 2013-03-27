Вилкул: убытки от аномального снегопада составят десятки миллионов гривен

Убытки, нанесенные народному хозяйству Украины в период аномального снегопада 22-24 марта, будут окончательно подсчитаны по итогам полной ликвидации последствий стихии, однако, по предварительным подсчетам, эта сумма будет исчисляться десятками миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул перед заседанием правительства.

«Объем убытков будет озвучен по итогам анализа, который можно будет сделать после окончания ликвидации последствий. Цифры будут меньше – максимум десятки миллионов гривен», - сказал А.Вилкул.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине обеспечен проезд ко всем населенным пунктам, а из обесточенных населенных пунктов без света остаются только 10. «На сегодня из 1103 населенных пунктов, проезд открыт везде и нет населенных пунктов, где закрыт проезд. Из 1207 населенных пунктов, которые были обесточены, остались только 10 – туда мы мобилизировали и перевели бригады энергетиков из соседних областей. До конца дня проблемы будут устранены», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 22-24 марта по Украине прокатился циклон, накрывший 13 областей страны, включая столицу - Киев. С 20 марта специальные службы по ликвидации последствий стихии работают в круглосуточном режиме.