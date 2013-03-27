Эксперты прогнозируют рост агропроизводства в Украине

Рост агрпроизводства в Украине в 2013 году может составить 3,5% и более с учетом его высокого потенциала, сообщили УНИАН в инвестиционной компании Concorde Capital.

«Мы делаем допущение о 3,5% росте агропроизводства, при этом мы отмечаем высокий потенциал более внушительного роста в секторе», - сказано в сообщении.

В Concorde Capital также отметили, что по итогам прошлого года сельское хозяйство показало спад на 4,5% в связи сокращением урожая зерна на 18.6% по сравнению с 2011 годом. Однако, в 2013 году вероятность крайне неблагоприятный погодных условий, которые стали причиной сокращения урожая в 2012 году, невелика, что даст возможность агросектору показать рост.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют валовой сбор зерновых в 2013 году на уровне 53-55 млн тонн, тогда как в 2012 году объем урожая составил 46,2 млн тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий во второй половине марта, в центральных областях страны задерживается начало весенне-полевых работ, что может негативно сказаться на будущем урожае.

Справка УНИАН. Concorde Capital – украинская инвестиционная компания, работающая на рынке с 2004 года. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами.