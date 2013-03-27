Аграрии в этом году получат 5 млн грн компенсации за покупку доильных аппаратов

В 2013 году на компенсацию аграриям за приобретение доильных аппаратов из государственного бюджета выделено 5 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, выплаты будут осуществляться в расчете до 5 тыс. грн за одну установку индивидуального доения. При этом на компенсацию могут рассчитывать сельхозпроизводители, которые содержат трех и более коров.

По прогнозу министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, в этом году аграрии закупят тысячу доильных установок.

«В результате мы планируем, что селяне закупят тысячу таких установок. Таким образом, хозяева смогут улучшить качество молока, которое они реализуют», - цитирует пресс-служба министра.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что прием заявок на возмещение стоимости установок индивидуального доения продолжается.

Как сообщал УНИАН, правительство в 2013-2014 гг. планирует направить на строительство 153 животноводческих комплексов в Украине 2,6 млрд грн, из которых 710 млн грн будут выделены из государственного бюджета, а остальная сумма будет привлечена из других финансовых источников. За указанный период в молочном хозяйстве будет построено 84 объекта на 69,1 тыс. голов коров.

Справка УНИАН. Производство обработанного молока в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов - на 3,6%, до 486 тыс. тонн.