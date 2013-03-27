Внешнеторговый оборот агропродукции за два месяца вырос на 28% - до 4,4 млрд долл.

Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса по итогам января-февраля текущего года составил 4,4 млрд долл., что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, объем экспорта агропромышленной продукции за первые два месяца 2013 года вырос по сравнению с январем-февралем 2012 года на 26,3% - до 3 млрд долл., а объем импорта – на 31,5%, до 1,4 млрд долл.

Выручка украинских аграриев от экспорта продукции растениеводства за указанный период составила 2,8 млрд долл., что на 27,7% больше, чем за первые 2 месяца прошлого года. Рост объема экспорта продукции животноводства составил 6,2%, или 163,4 млн долл. Основными экспортерами украинской сельхозпродукции выступили Российская Федерация, Индия и Испания.

В январе-феврале Украина закупила продукцию растениеводства на внешних рынках на сумму 1,1 млрд долл., что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Объем импорта продукции животноводства вырос на 38,2% и составил 316 млн долл. В тройку стран, из которых Украина импортировала агропромышленную продукцию, входят Турция, Российская Федерация и Германия.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году Украина поставила на внешние рынки продуктов животноводства, растениеводства, жиров и масел животного или растительного происхождения, а также готовых пищевых продуктов на сумму 17,9 млрд долл., тогда как объем импорта этих товаров составил 7,4 млрд долл.