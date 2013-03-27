Урожай зерновых в Украине существенно не сократится из-за обильных снегопадов – эксперт

Обильные снегопады, которые прошли в 13 областях Украины 22-24 марта, не окажут существенного негативного влияния на урожай зерновых 2013 года.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор консалтингового агентства «Украгроконсалт» Сергей Феофилов.

«Снегопады, которые прошли, не окажут значительного негативного влияния на урожай 2013 года. Только в северных районах Украины наличие глубокого снежного покрытия будет способствовать развитию болезней (у растений – УНИАН)», - сказал эксперт.

При этом С.Феофилов отметил, что ситуация может стабилизироваться в случае быстрого повышения температуры воздуха и таяния снежного покрова.

Эксперт также считает, что в связи с прогнозируемым быстрым переходом от весны к лету аграрии сократят площади под яровым ячменем. «Потенциальное сокращение площадей будет компенсировано другими поздними культурами, такими как соя и кукуруза», - сказал С.Феофилов.

Гендиректор «Украгроконсалта» отметил, что агентство не меняет своего прогноза урожая зерновых в 2013 году, оставляя его на уровне 51-53 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали валовой сбор зерновых в 2013 году на уровне 53-55 млн тонн, тогда как в 2012 году объем урожая составил 46,2 млн тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий во второй половине марта в центральных областях страны начало весенне-полевых работ задерживается более чем на 2-3 недели, что может негативно сказаться на будущем урожае, особенно на урожае раннего ярового ячменя.