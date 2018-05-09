Глава ассоциации "Укрпиво": в Таможенном союзе позитива для наших пивоваров нет

Глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова в интервью УНИАН рассказала, что тормозит развитие такой бюджетообразующей для Украины отрасли как пивоваренная, почему "растет градус" противостояния между пивоварами и производителями крепкого алкоголя, а также о том, что думают украинские пивовары о Таможенном союзе и что ожидают в 2013 году.

- Галина Николаевна, два года подряд Украина сокращает объемы производства пива. Хотя снижение и незначительное - около 3% за два года, но тенденция малоприятная. С чем это связано?

- Пиво – не продукт первой необходимости, и его потребление, в первую очередь, зависит от благосостояния населения. Если нестабильна наша потребительская корзина, если снижается заработная плата, то, естественно, семьи, где люди уже привыкли пить пиво, отдадут предпочтение покупке хлеба, молока и мяса.

Не способствуют росту производства и различные неправдивые истории, которые умышленно распространяют недоброжелатели: о пивном алкоголизме, о том, что любящие пиво мужчины якобы превращаются в... женщин и т.п. Можно сказать, что идут целенаправленные попытки дискредитировать пиво, хотя в разумных количествах этот напиток полезен для организма.

Кроме того, сокращение объемов производства на крупных пивоваренных предприятиях можно связать с их переориентацией на производство супер-премиальной и премиальной продукции.

- А как в последние годы изменилась динамика потребления пива?

- Необходимо учитывать, что каждая страна имеет свои особенности потребления алкоголя. Есть южный тип потребления, например, Италия или Испания, где пьют больше вина, чем крепких алкогольных напитков. А есть - северный тип, и Украина, наряду с Россией, к сожалению, относится к нему, то есть, у нас преобладает крепкий алкоголь. Впрочем, наша страна постепенно отходит от северного типа и в Украине увеличивается потребление пива и вина.

Сейчас у нас на душу населения приходится менее 60 литров пива. Ранее показатель составлял и 62, и 63 л, но после 2008 года произошел спад. Среднеевропейский уровень потребления – 90 л.

Если же взять потребление алкоголя в натуральном выражении, то, по данным Министерства здравоохранения, в Украине потребление условного алкоголя (условный алкоголь – это чистый, 100-процентный алкоголь) составляет 12 л на душу населения, из них около 7 л приходится на крепкие алкогольные напитки и 2 л - на вино и пиво. Для сравнения: в России условный алкоголь на душу населения составляет 20 л, в европейских странах - до 22 л.

- Безалкогольное пиво становится популярным?

- В последние годы объем его производства существенно не меняется, в среднем составляет 5 млн декалитров в год. В Украине работает ряд предприятий, которые производят именно такое пиво.

- Эксперты утверждают, что представители водочного бизнеса в Верховной Раде активно лоббируют повышение акциза на пиво? Какова их цель?

- Цель одна – сократить потребление пива, а значит и объем его производства. Если пиво увеличится в цене, то уменьшится разница между стоимостью бутыли пива и бутылки водки, которая сейчас составляет 1:3,75, тогда как в советское время соотношение было 1:8.

Дело в том, что раньше мы развивались семимильными шагами. Прирост производства был и 10%, и 20% в год. Естественно, «водочники» решили, что нас пора останавливать. И с этой целью они предприняли целый ряд действий, среди которых и законодательные инициативы. Это уже не война брендов, а война пивной и водочной отраслей. Посмотрите, что произошло с Россией: увеличили акциз - производство очень серьезно упало, упало потребление, а отсюда и негативные экономические последствия. У них и бюджет недополучил средств, и заводы закрываются. К примеру, «Сан ИнБев» закрыл в Курске предприятие из-за нерентабельности.

- Однако, авторы подобных законопроектов мотивируют необходимость повышения акцизной ставки тем, что сегодня бутылка пива стоит дешевле, чем бутылка минералки, из-за чего молодежь все чаще ходит с пивом в руках…

- А почему они не видят, что молодежь пьет крепкий алкоголь? Проблема алкоголизма – проблема воспитания. Посмотрите на исконно пивоваренные страны, такие как Чехия или Германия, там никто не говорит о детском алкоголизме, а наоборот идет пропаганда пива. Да, там не продают пиво 16-летним, но молодым людям, которым 19, 20 лет, никто не запрещает его пить. Стоит отметить, что в нашей стране пивовары выступили инициаторами многих направлений по упорядочению потребления пива, в том числе относительно запрета его потребления лицами, не достигшими 18 лет. Это была наша инициатива, и мы ее провели в законодательном порядке. Мы предложили установить значительную сумму штрафа за такую продажу, и эти штрафы уже действуют.

- Продолжая разговор о законодательных инициативах, стоит отметить законопроект «О розничной торговле», против которого выступали представители ряда отраслевых ассоциаций, среди которых и пивоваренная. Какие риски он несет?

- Во-первых, в законе «О розничной торговле» четко усматривается запрет на продажу пива в МАФах (малые архитектурные формы, киоски – ред.), а ими реализуется более 15% всего произведенного пива. Если сравнить с возможностями других торговых объектов по объемам продаж, то становится ясно, что мы не сможем реализовать такие партии пива через другие торговые точки. Сети у нас берут только 20-22% от общего объема. Во-вторых, данный закон поднимает вопрос ликвидации МАФов. Но к каким экономическим последствиям это приведет? От их закрытия серьезно пострадает пивоварение, а значит и все сопутствующие отрасли. Кроме того, государственный бюджет потеряет около 1,8 млрд грн.

И еще, не стоит забывать, что один работник пивоваренного предприятия в Украине "дает работу" 10-12 работникам в смежных отраслях. Чистый вклад пивоваренных предприятий составляет 4,5 млрд грн (это и налоги, и акциз). А если учесть смежные отрасли, то показатель превысит 10 млрд. Пивоварение в нашей стране – бюджетоформирующая отрасль.

- Вы обращались к правительству за поддержкой в вопросе удержания цены на пивоваренную продукцию?

- Естественно. Каждый раз, когда идет повышение акциза, мы пишем в Кабмин о том, к каким последствиям это может привести, какой акциз мы можем выдержать, а какой - нет.

- Вам идут навстречу?

- Во всяком случае, нам удавалось решать эти вопросы.

- Насколько повысились цены в рознице после последнего повышения акцизной ставки?

- В среднем на 3,5%.

- Прогнозируете ли Вы дальнейший рост цены на пиво? Если да, то с чем это будет связано?

- Посмотрите, какой сейчас ажиотаж вокруг сырья и материалов, газовая проблема нерешена. А это все - составляющие себестоимости пивной продукции. В прошлом году инфляция была небольшая, а цены все равно пошли вверх. И это не потому, что рентабельность и прибыль увеличились. Это была вынужденная мера, потому что производители начали получать сырье, горюче-смазочные материалы по более высоким ценам. Выросли в стоимости и транспортные услуги. В этом году наблюдается аналогичная ситуация, поэтому я не могу исключить вероятности подорожания пива.

- Бытует мнение, что украинское пиво уступает по качеству пиву западноевропейских производителей. Так ли это?

- Один тот факт, что украинское пиво экспортируется в 42 страны, уже говорит о его качестве, безопасности и вкусе. Украина выпускает на сегодняшний день 20 лицензионных брендов пива, и это тоже говорит о качестве нашей продукции. Никакого порошкового пива не было и быть не может. Мы до сих пор не можем понять, откуда взялся термин «порошковое пиво». Основные ингредиенты, из которых делается пиво, это - солод, вода, дрожжи, хмелепродукты и все.

- Но, согласно статистике, в последние 3 года импорт пива в Украину вырос в 2,5 раза. Можно ли сделать вывод, что украинский потребитель начинает отдавать предпочтение пиву зарубежных марок?

- Нет, я бы так не сказала. Если проанализировать, какое пиво импортируется, то обращает внимание на себя тот факт, что это - элитарные, дорогие сорта пива. Просто в стране есть прослойка богатых людей, которым данные сорта пришлись по вкусу. К тому же в количественном выражении это не такое уж и большое увеличение: в 2012 году импорт пива составил около 4 млн декалитров, тогда как экспорт был на уровне 29 млн декалитров.

- А существует ли такое явление как контрабанда пива?

- К счастью, нет. У нас никогда не было сведений от Гостаможни о том, что где-то выявили контрабандное пиво. Возможно, где-то контрабанда и есть, но в очень небольших количествах и, скорее всего, для личного потребления. Например, кто-то вез из-за границы больше пива, чем это дозволено по закону. У нас достаточно своей продукции и она находится в том ценовом сегменте, который по карману населению.

- Что ждет украинский рынок пива в случае вступления страны в Таможенный союз?

- Вопрос сложный, поэтому давайте посмотрим, какая ситуация с пивоварением сложилась сейчас в странах Таможенного союза. В ТС до сих пор не могут принять технический регламент относительно безопасности пива, потому что против него восстали и пивовары России, и пивовары Беларуси. Условия, которые им предусматриваются, не подходят для отрасли. В нем выписаны несколько очень сложных для исполнения пунктов, которые и вызвали противодействие со стороны производителей. Во-первых, запрет разливать в ПЭТ-тару, а ведь в ПЭТ-тару разливается 50% пива, что в России, что в Беларуси, что в Украине. Если такое решение было принято в угоду стекольщикам и металлургам, в надежде, что пиво будет разливаться в стеклобутылку или металлическую банку, то это абсурд. Ведь там же есть такой пункт, что пиво должно разливаться в одну и ту же стеклянную бутылку только один раз. Это для пивоваров, как и для государства, очень неэкономично. Мы, наоборот, долго боролись за то, чтобы увеличить коэффициент оборачиваемости возвратной бутылки. И на наших некоторых предприятиях этот коэффициент уже составлял 0,75-0,8.

Кроме того, в России уже действует норма, согласно которой пиво делится на две категории: пиво и пивные напитки. Это - нонсенс. Ни одна страна мира не ипользует такое разделение. Если вы добавляете в пиво кориандр, а таких сортов пива немало, то это уже пивной напиток. Я считаю, что это - неуважение к такому древнему янтарному напитку. А эта норма, между прочим, также может оказаться в техническом регламенте «О безопасности пива». Так что, ничего хорошего для украинской пивоваренной отрасли в Таможенном союзе я не вижу.

- Какой объем производства пива вы прогнозируете в 2013 году?

- Очень тяжело что-либо спрогнозировать в сегодняшней нестабильной ситуации. Январь мы закончили с плюсом, а в феврале, когда люди после праздников вернулись к трудовым будням, начался спад производства. Было бы очень хорошо, если бы мы вышли на уровень 2011 года - 305 млн декалитров. Если нашей отрасли не будут мешать, то мы сможем выполнить эту задачу.

Яна Брензей (УНИАН)