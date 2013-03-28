29 и 30 марта в Киеве пройдут сельхозярмарки. Цены обещают на 10-15% ниже рыночных

29 и 30 марта в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

На них будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, приобрести разнообразные продукты питания практически из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:

29 марта (пятница):

- в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5;

- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;

- Печерском районе на углу улиц Л.Первомайского и И.Мечникова, на бульв. Дружбы Народов, 8;

- Святошинском районе на ул. Подлесочной, 8;

- Соломенском районе на ул. Козицкого;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. И. Якира, 19, ул. В. Пика, на углу ул. Щусева и Тираспольской.

30 марта (суббота):

- в Голосеевском районе на ул. Конева и ул. Паньковской;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. М.Цветаевой (в пределах просп. Маяковского и ул. Закревского)

- Днепровском районе на ул. Малышко, 5-15;

- Оболонском районе на ул. Л.Гавро, 1-9;

- Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Ковпака и Тверской);

- Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- Святошинском районе на ул. Булгакова;

- Соломенском районе на ул. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.

На ярмарках потребителям предложат картофель, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучные и крупяные изделия, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.