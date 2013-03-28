Закрытие МАФов повлечет за собой сокращение объемов производства пива – «Укрпиво»

Объем производства пива в Украине может заметно сократиться, если Верховная Рада примет закон «О розничной торговле», который, в частности, предусматривает закрытие МАФов (малых архитектурных форм, киосков).

Такое мнение в эксклюзивном интервью УНИАН высказала глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова.

«Через МАФы реализуется более 15% всего пива. Если сравнить с возможностями других торговых объектов по объемам продаж, мы не сможем поместить этот объем пива в другие объекты торговли. Сети у нас берут только 20-22% от общего объема», - отметила Г.Коренькова.

По данным эксперта, в случае закрытия МАФов в госбюджет не поступит 1,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что необходимость принять закон «О внутренней торговле» назрела давно. По мнению главы правительства, на сегодняшний день в системе торговли есть ряд сложностей, которые негативно отражаются как на тех, кто предоставляет торговые услуги, так и на потребителях и товаропроизводителях.

В Киеве, по разным данным, на сегодняшний день функционируют от 20 до 30 тысяч киосков.

Полный текст интервью с Г.Кореньковой читайте на сайте УНИАН-Экономика: «Глава ассоциации "Укрпиво": в Таможенном союзе позитива для наших пивоваров нет».